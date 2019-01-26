رئيس الكاف يزور ستاد القاهرة غدًا استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: علمت "الوفد"، أن لجنة معاينة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، ستصل القاهرة غدًا الأحد، لبدء تفقد ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. الأفريقية 2019 في مصر. يرافق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لجنة المعاينة، التي تزور ستاد القاهرة غدًا الأحد، حيث حدد اتحاد الكرة، 6 ملاعب أساسية لاستضافة مباريات البطولة وهي: ستاد القاهرة، ستاد السلام، ستاد الإسماعيلية، ستاد السويس، ستاد الإسكندرية، ستاد بورسعيد.

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