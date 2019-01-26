أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن:

يسود اتجاه لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، للموافقة على طلب دول شمال أفريقيا، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر لمدة أسبوع.

ويعقد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، جلسة اليوم، لاتخاذ قرار رسمي في طلب الأندية بتأجيل البطولة، نظرًا لأن إقامتها يوم 14 يونيو

وييعد القرار الأقرب من جانب الكاف هو الموافقة على طلب الأندية خاصة وأن تأجيل البطولة أسبوع لن يمثل أزمة أو يتعارض مع بطولة أخرى تابعة للاتحاد الأفريقي.

"الكاف"، للموافقة على طلب دول شمال أفريقيا، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر لمدة أسبوع.ويعقد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، جلسة اليوم، لاتخاذ قرار رسمي في طلب الأندية بتأجيل البطولة، نظرًا لأن إقامتها يوم 14 يونيوالمقبل يعني تزامن فترة الإعداد مع شهر رمضان الكريم بما يعني أن الفرق ستتأثر بالصيام.وييعد القرار الأقرب من جانب الكاف هو الموافقة على طلب الأندية خاصة وأن تأجيل البطولة أسبوع لن يمثل أزمة أو يتعارض مع بطولة أخرى تابعة للاتحاد الأفريقي.

كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يدرس الموافقة على تأجيل أمم أفريقيا لمدة أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.