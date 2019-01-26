أحمد حسن يقود مران بيراميدز غدًا استعدادًا للقاء الداخلية

يقود عميد لاعبي العالم، أحمد حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غد الأحد، استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة، والتي يتولى خلالها مهمة المدير الفني للفريق، بعد اختياره لهذه المهمة نظرا لامتلاكه خبرات واسعة من خلالرحلته الطويلة مع الكرة في مشواره الاحترافي، والذي حقق خلالها نجاحات كبيرة وأرقام قياسية غير مسبوقة، سواء لاعبا او اداريا او مديرا فنيا، حيث عمل مديرا فينا لفريق لبتروجت عقب
ويستعد الصقر لمواجهة الداخلية يوم 4 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للمسابقة، حيث يجتمع باللاعبين قبل بدء مران الفريق غدا لوضع خطة العمل والتأكيد علي ضرورة مواصلة النجاحات التي حققها الفريق بفرض نفسه في المقدمة.
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