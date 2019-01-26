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هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مع الجمعية العمومية للجبلاية (أرشيفية)كتب - كريم عبد المحسن:
تراجعت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، عن تعديل بعض شروط تولي منصب رئيس الجبلاية أو نائب الرئيس، خلال الفترة المقبلة.
واقترحت بعض الأندية، وضع شرط للترشح على مقعدي الرئيس أو
والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماع للجمعية العمومية يوم 23 فبراير المقبل، من أجل مناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي، وتحديدًا بند الـ8 سنوات، وكذلك العمل بنظام القائمة الكاملة في الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأندية تتراجع عن شرط "العضوية" للترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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