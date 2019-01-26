الأندية تتراجع عن شرط "العضوية" للترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة

هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مع الجمعية العمومية للجبلاية (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

تراجعت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، عن تعديل بعض شروط تولي منصب رئيس الجبلاية أو نائب الرئيس، خلال الفترة المقبلة.

واقترحت بعض الأندية، وضع شرط للترشح على مقعدي الرئيس أو

النائب، بأن يكون المرشح، قد مر عليه دورة انتخابية وهو عضو داخل اتحاد الكرة، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قطاعكبير داخل الأندية، ليتم الاتفاق على التراجع عنه.والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماع للجمعية العمومية يوم 23 فبراير المقبل، من أجل مناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي، وتحديدًا بند الـ8 سنوات، وكذلك العمل بنظام القائمة الكاملة في الانتخابات.