آرسنال يستهدف ضم نجم إنتر ميلان

إيفان بيريزيتش وبروزوفيتش لاعبي إنتر ميلان :كتب - محمد معتز صلاح الدين يستهدف نادي أرسنال الإنجليزي ضم إيفان بيريزيتش، نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن نادي أرسنال بطلب من أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني، يرغب بضم اللاعب بيريزيتش نجم إنتر ميلان، وأكدت الصحيفة أن اللاعب حريص على الانتقال لأرسنال خلال فترة الانتقالات أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني، يرغب بضم اللاعب بيريزيتش نجم إنتر ميلان، وأكدت الصحيفة أن اللاعب حريص على الانتقال لأرسنال خلال فترة الانتقالاتالشتوية الحالية، لأنه يرغب باللعب في دوري جديد، خاصًة أن يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي ". ومن جانبها أوضحت الصحيفة أن النادي الإيطالي لا يمانع ببيع اللاعب الكرواتي والسماح له بالرحيل في حالة وصول عرض مناسب للاعب، بقيمة 30-35 مليون جنيه إسترليني".

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