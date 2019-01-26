رياضة | سولاري: هذا ما أخشاه على فينيسيوس.. ومشاركة جميع اللاعبين مستحيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري: هذا ما أخشاه على فينيسيوس.. ومشاركة جميع اللاعبين مستحيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أنه يحاول أن يجعل جميع اللاعبين مشتركين، ويعملون بفرح، برغم أن الأمر صعب لأن الجميع يريد اللعب، ولكن هذا مستحيل.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيول: "فينيسيوس هو كرة القدم ، وأخشى عليه نفس الشيء الذي أخشاه لـ لاعب آخر ، الاصابات والالتحامات ، والحكام متواجدين لحماية اللاعبين و تطبيق القواعد وبذل قصارى جهدهم".

وأضاف: "بنزيما لاعب سخي جداً ، يخلق مساحات لزملائه ، يجعلهم أفضل عندما يحيط بهم ، وهو الآن يلعب بألم ...".

وأكمل: "عودة جاريث بيل ؟ نحن سعداء جدا لأنه عاد ، كرة القدم هي دائما التفكير بـ المباراة القادمة ، غدا سوف نرى من سيلعب ضد اسبانيول ، ثم سنرى من الذي يلعب المباراة التي تليها".

واستطرد: "علينا أن نواصل رعاية فينيسيوس وأن نساعده على التطور و أن يثب على المستوى التصاعدي".

وكشف بقوله: "نحن بحاجة إلى أن نفعل الشيء نفسه الذي فعلناه اخر مبارتين ومن أول ثانية . ترك مع أقصى قدر من التركيز ووضع الضغط على الخصم بكل شدة وطاقة".