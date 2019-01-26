رياضة | "بيريسيتش" يريد الرحيل عن إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيريسيتش" يريد الرحيل عن إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي في الرحيل عن ناديه، والذهاب إلي الدوري الانجليزي الممتاز في شهر يناير الحالي.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "‏لاجازيتا ديلو سبورت"، إن طلب بيريسيتش الانتقال من الإنتر، حيث يريد الانتقال إلى البريمرليج، وقد يسمح الإنتر بالرحيل.

ولكن في حالة واحدة فقط إذا كان السعر مناسباً، وحوالي 30 - 35 مليون جنيه إسترليني، للإستفادة من اللاعب بشكل مادي جيد في الفترة المقبلة.

وكان قد قدم نادي‏ ارسنال عرض للتعاقد مع جناح الإنتر بيريسيتش علي سبيل الإعارة مع احقية الشراء في الصيف المقبل بقيمة 35 مليون جنيه استرليني.