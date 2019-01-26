رياضة | شروط تشيلسي تهدد انتقال "موراتا" لمدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شروط تشيلسي تهدد انتقال "موراتا" لمدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي أتليتكو مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الإسباني الفارو موراتا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزيخلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية حاليا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "آس" إلى أن صفقة موراتا أصبحت مهددة بالفشل، بسبب شروط نادي تشيلسي الذي يريد فرضها في بنود التعاقد.

ويريد نادي تشيلسي أن يضع بند الشراء الإجباري في عقد موراتا مع اتليتكو مدريد مقابل 60 مليون يورو، وهو ما قد يؤدي إلي فشل إنتقال اللاعب الإسباني.

ولكن مسئولي نادي أتليتكو مدريد أولا إتمام الصفقة علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتي نهاية الموسم الجاري، وعدم شراء اللاعب بشكل نهائي.

جناح مانشستر يونايتد يسخر من أرسنال (صورة)

نجح نادي مانشستر يونايتد في الفوز أمام فريق أرسنال، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل خيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد بشكل مميز، بعد تمريرة رائعة من روميلو لوكاكو مهاجم الفريق.

وقام لينجارد باحتفالية مثيرة بتقليد رقصة المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون، واشتبك اللاعب الإنجليزي مع بعض من جماهير الجانرز في الشوط الثاني.

ونشر اللاعب الإنجليزي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي"انستجرام" صورة له من مبارة أمس، وكتب عليها انها كانت في "مكان للرقص"، ولم يكتب ملعب الإمارات.

تغيير مواعيد مباريات ليفربول في شهر مارس

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاحج تم تغيير مواعيد إقامة 4 مباريات للفريق خلال شهر مارس المقبل.

مواعيد مباريات ليفربول في شهر مارس

- مباراة ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في السادسة والربع يوم الأحد الموافق 3 مارس.

- مباراة ليفربول ضد بيرنلي على ملعب آنفيلد، فستقام يوم الأحد الموافق 10 مارس في تمام الساعة الثانية عصرًا

- مباراة ليفربول ملعب فولهام يوم الأحد الموافق 17 مارس تنطلق في تمام الرابعة والربع عصرًا

- مباراة ليفربول ضد توتنهام على ملعب آنفيلد يوم الأحد الموافق 31 مارس في تمام الساعة السادسة والنصف.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

محمد صلاح ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

انفرد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هدفين في مرمى كريستال بالاس خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميير ليج.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الموسم الحالي إلى 16 هدفًا لينفرد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي بفارق هدفين عن بيير أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام ولكل منهما 14 هدفًا.

ونجح محمد صلاح في الوصول إلى هدفه الـ50 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 48 هدفًا منهما مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي.

وأصبح صلاح هو رابع أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 في تاريخ الدوري الإنجليزي حيث يسبقه أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي.

تعليق عمرو أديب على تألق محمد صلاح أمام كريستال بالاس

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء محمد صلاح نجم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفين قاد بهما فريقه للفوز 4-3.

وقال عمرو أديب: "محمد صلاح مش بيحب يجيب أجوان عادية لكن تاريخية.. هو المنقذ صلاح العظيم اللى بينجد فرقته وينجحها فى الآخر".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "جون صلاح مش شبه أى جون، تفضل مستنى الفرج ويأتى على إيديه، جاب جونين، انشق من الأرض ودخل بالكرة داخل الجون، ويقف الناس فى الاستاد يقولوا مو صلاح.. هو العبقرى واللعيب، كم أنت عظيم يا صلاح يا ابن مصر".