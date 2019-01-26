رياضة | الإفريقي التونسي يعلن تضامنه مع الإسماعيلي ضد قرارات "كاف"

أرسل نادى الإفريقى التونسى خطابا رسميا للإسماعيلى يفيد بتضامنه الكامل ضد قرار الاتحاد الافريقى بشأن اقصائه من بطولة دورى أبطال إفريقيا بنسختها الحالية.

شمل الخطاب التأكيد على حفاوة استقبال الفريق التونسى وحسن الضيافة وتأمين الجماهير على أفضل شكل خلال المباراة التى جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأكد الافريقى فى خطابه على استغرابه من هذا القرار الذى كان مجحفا ،متمنيا قبول استئناف الإسماعيلى باعادته لمنافسات البطولة القارية.

الإسماعيلي يصدر بيانا للتظلم ضد استبعاده ويتهم القلة المندسة

أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا يتظلم فيه من استبعاده من دوري أبطال إفريقيا بعد أحداث الشغب في مباراة الإفريقي التونسي باستاد الإسماعيلية.

وجاء نص بيان الإسماعيلي كالتالي:

"أعرب مجلس إدارة نادي الإسماعيلى عن اسفه الشديد لما اسفرت عنه أحداث مباراة الإفريقى والتى تسببت فيها بعض العناصر التى اندست وسط جماهيره وكانت نتيجتها استبعاد فريق الكرة من دورى اﻷبطال اﻷفريقى بقرار من الكاف وهى التصرفات التى حذر منها المجلس مرارا وتكرارا خاصة وأنه يثق ثقة كبيرة فى جمهوره الحقيقى الذى يشعر بنفس المشاعر الحزينة التى سيطرت على كل اسرة النادى الكبير.

ويؤكد مجلس ادارة الاسماعيلى أن جارى إعداد مذكرة تفصيلية سيتقدم بها للكاف بكافة الملابسات التى حدثت من تلك المجموعة الذين لا ينتمون الى قلعة الدراويش العريقة باى شكل، وسيرفق مع هذه المذكرة التماس رسمى لحفظ حقوقه طبقا للوائح الكاف ومستندًا إلى المادة رقم 12بالفقرة رقم 3 للائحة مسابقة دورى الأبطال اﻷفريقى والتى تنص على استبعاد الفريق من المسابقة فى حالة حدوث اقتحام جماهيرى أو الاعتداء على الفريق الضيف وهو مالم يحدث طبقا لتقرير مراقب المباراة حسب المعلومات الواردة لنا من الكاف وأن إلقاء هذه العناصر لزجاجات فارغة على الملعب كنوع من أنواع الإعتراض على القرارات العكسية من حكم المباراة المهزوز، لا دخل للادارة او الجهاز الفنى أو اللاعبين فيه وهي أمور تأمينية بحتة ،كما ان لاعبى الاسماعيلى اثبتوا حسن نواياهم وكانوا عند حسن الظن بهم عندما حاولوا اكثر من مرة استكمال المباراة فى الدقائق القليلة المتبقية ولكن تلك المجموعة المندسة التى حضرت لهدف واحد فقط هو إفساد الانجاز الذى حققه الفريق بالتواجد فى دورى الابطال ثم الصعود لدورى المجموعات كما ان هؤلاء يحملون كراهية واضحة كوضوح الشمس للاسماعيلى والاسماعيلية وجماهيره الحقيقية والعظيمة.

ويشدد مجلس الاسماعيلى على أنه لن يفرط فى حقوقه وحقوق جماهيره وكله ثقة فى عدالة الكاف وقبوله للالتماس خاصة وان ما حدث كان خارج ارادة الجميع والدليل ان المباراة استمرت فى مجراها الطبيعى ولم يتبقى منها سوى دقائق معدودة على نهايتها.

ويناشد مجلس الاسماعيلى جماهيره الحقيقية والاصيلة بضرورة التعاون والتضافر فى المرحلة القادمة للخلاص من الحاقدين والكارهين لنجاح الفريق و للكشف عن أمثال هذه القلة المندسة فى المناسبات القادمة".