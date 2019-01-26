رياضة | أوساكا تتوج بلقب أستراليا المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوساكا تتوج بلقب أستراليا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت اليابانية نعومي أوساكا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى هذا العام، وذلك عقب تغلبها في المباراة النهائية، اليوم السبت، على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (7-6) و(5-7) و(6-4).

وأتيحت أمام أوساكا 3 فرص لحسم اللقب في المجموعة الثانية، إلا أن اللاعبة التشيكية أنقذت النقاط الثلاث، وحققت عودة مميزة لتدفع المباراة إلى المجموعة الحاسمة التي فازت بها النجمة اليابانية.

وأحرزت بالتالي أوساكا لقبها الثاني في بطولات الجراند سلام في مسيرتها الاحترافية، وذلك بعدما توجت بلقب أمريكا المفتوحة العام الماضي، بالتغلب على الأمريكية سيرينا ويليامز، في المباراة النهائية.

وضمنت أوساكا الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر يوم الإثنين المقبل، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.

وستكون أوساكا أول لاعبة آسيوية تصل إلى صدارة التصنيف العالمي، كما ستصبح أصغر لاعبة تصل إلى تلك المرتبة بعمر 21 عامًا، منذ الدنماركية كارولين فوزنياكي في عام 2010.

كما نجحت أوساكا في أن تصبح أول لاعبة تتمكن من الفوز بثاني لقب لها في الجراند سلام مباشرة عقب التتويح بلقبها الأول، منذ جينيفر كابرياتي عام 2001.

وبدورها فشلت كفيتوفا في التتويج بلقبها الثالث في الجراند سلام، بعد التتويج بلقبي ويمبلدون عامي 2011 و2014، كما فشلت في أن تصبح ثاني لاعبة تشيكية تصل إلى صدارة التصنيف، وفشلت في أن تصبح أكبر لاعبة في العصر الحديث تصل إلى الصدارة.