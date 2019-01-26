رياضة | ليفاندوفسكي: حلم بايرن ميونيخ هو الفوز على ليفربول في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي: حلم بايرن ميونيخ هو الفوز على ليفربول في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، إن جميع اللاعبين يستعدون بشكل جيد لمباراة ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي عبر تصريحات في حدث خاص بشركة "أودي" للسيارات : "حلم الجميع في بايرن ميونيخ هو الفوز ضد ليفربول، والإطاحة به من بطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل إستكمال المشوار في الفترة المقبلة".

وأضاف : "لدينا بعض الأسابيع الاستعداد بشكل جيد لتلك المباراة، وتجهيز جميع اللاعبين لهذا اللقاء الصعب أمام متصدر الدوري الانجليزي الممتاز".

يذكر أن نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح سيواجه فريق بايرن ميونيخ، يوم 19 فبراير القادم علي ملعب الانفيلد.