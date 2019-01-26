رياضة | الترسانة يواجه أف سى مصر بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يواجه أف سى مصر بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام فى السادسه مساء الأحد مباراة مرتقبه تجمع بين الفريق الاول لكرة القدم بنادى الترسانة مع نظيره فريق إف سي مصر بإستاد حسن الشاذلى ضمن الجوله السادسة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

الجدير بالذكر أن الترسانة ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية ٧ لاعبين هم حسين حمدى لاعب فاركو الذى جاء فى صفقة تبادليه مقابل انضمام حمادة جلال لفريق فاركو، ورضا العزب لاعب طنطا، وأحمد جمال مهاجم فاركو، وأشرف بخيت حارس مرمى المريخ ومحمد كشلط لاعب بلدية المحله، وعمار شحاته معاراً من أسوان، والنيجيري "حكيم الابي" لاعب فريق كيما أسوان ، ومعتصم حمدي شيكا لاعب النصر للتعدين.

واستغنى الشواكيش عن كل من أحمد أنيس لمنتخب السويس، وحمادة الدسوقى، لكفر الشيخ وايهاب ياسر لدمنهور ، واوسنج الذى تم فسخ عقد مع الترسانه بالتراضى .

بينما ضم اف سى مصر ٥ لاعبين خلال الميركاتو، وهم رضا الويشى من جده السعودى، ومحمد سماره من المنيا ومؤمن محسن من الرجاء، وبدوى عاشور من الاوليمبى، وحميد على من غزل المحله ، وأحمد سعد حارس مرمى النجوم .

ورحل عن الفريق كل من أشرف سيد ومصطفى كشرى الى صفوف فريق الجزيره المطروحي على سبيل الاعارة ، وعمر فاروق الى صفوف نادى المريخ، ومحمود جمعه لنادى ابو قير ويحيى حامد لبنى سويف.

يذكر أن الشواكيش يحتل المركز الاول برصيد ٣١ نقطه، بينما يحتل اف سى مصر المركز الرابع برصيد ٢٨ نقطه .

وحسم التعادل السلبي مباراة الدور الأول، التي أقيمت على ملعب المركز الأوليمبي في المعادي.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانة 31 نقطة

2- سيراميكا 30 نقطة

3- القناة 30 نقطة

4- إف سي مصر 28 نقطة

5- كوكا كولا 28 نقطة

6- جمهورية شبين 21 نقطة

7- المريخ 20 نقطة

8- الشمس 18 نقطة

9- بورتو 16 نقطة

10- الزرقا 16 نقطة

11- النصر 15 نقطة

12- منتخب السويس 15 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل نقطتين