رياضة | 60 مليون يورو تحسم انضمام نجم أياكس لبرشلونة

علق الدولي الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، على شكوى فريق ريال مدريد من تطبيق تقنية الـVAR.

وأكد نادي ريال مدريد في أكثر من مرة هذا الموسم أنه يتعرض للظلم بسبب تقنية الـVAR.

وقال ألبا في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية:لا يمكن استبعاد الـVAR.

واختتم لاعب برشلونة: واجهنا ريال مدريد كثيرا في السنوات الأخيرة بدون تلك التقنية واستطعنا ان نحقق الفوز عليهم.

برشلونة يغضب على نجمه الجديد

تسبب البرازيلي مالكوم لاعب نادي برشلونة في قلق جديد بالفريق بعد الهزيمة أمام إشبيلية بذهاب ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قد لا يمنح الثقة مجددًا لمالكوك بسبب كثرة الفرصة الضائعة أمام إشبيلية.

وأضافت أن مالكوم في حالة قلق شديدة من عدم مشاركته مجددًا بشكل أساسي وإمكانية استبعاد فالفيردي له من لقاء الإياب أمام إشبيلية.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".