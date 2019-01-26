رياضة | وزير الشباب والرياضة يتابع الأعمال الجارية في ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يتابع الأعمال الجارية في ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة ، ظهر اليوم السبت ٢٦ يناير، أعمال الصيانة والتطوير الجارية في ستاد القاهرة ، في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩.
وتفقد وزير الشباب والرياضة سير العمل، وقام بالإطلاع على كافة التطورات على أرض الواقع، موجهاً بسرعة إنجاز الاعمال الجارية بستاد القاهرة ليكون على أتم الاستعداد لاستضافة البطولة الأكبر في أفريقيا في شهر يونيو المقبل.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم بجولات بمختلف الاستادات التي ستستضيف مباريات بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩، والتأكد من سير اعمال الصيانة والتطوير بها.
اجتماع ثلاثي بين أشرف صبحي ورئيس الكاف وهاني أبو ريدة
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، اجتماعًا مع المالاجاشي أحمد أحمد رئيس الكاف، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بأحد فنادق القاهرة لبحث أخر تطورات ملاعب وتأمينات البلاد لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية.
وناقش وزير الشباب والرياضة، أخر المستجدات في العملية التنظيمية لأمم افريقيا مع الثنائي، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل ممتاز من أجل نجاح البطولة وخروجها بالصورة اللائقة.
وأوضح صبحي، أن عملية تطوير الملاعب وتجهيزها لاستضافة البطولة مستمرة حتى بداية البطولة، خاصةً وأن ستكون وجهة للكرة المصرية.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلًا من الكاميرون، بعدما تم اكتساح جنوب إفريقيا بعملية التصويت بنتيجة 16 صوت مقابل صوت وحيد للمنافس، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في العاصمة السنغالية داكار برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وتقدمت مصر وجنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد قرار المكتب التنفيذي للكاف بسحب التنظيم من الكاميرون.
الكاف، أعلن عن سحب تنظيم الإمم الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم الإنتهاء من البنية التحتية وإقامة الفنادق الخاصة بالمنتخبات المشاركة.
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