رياضة | وزير الشباب والرياضة يتابع الأعمال الجارية في ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يتابع الأعمال الجارية في ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة ، ظهر اليوم السبت ٢٦ يناير، أعمال الصيانة والتطوير الجارية في ستاد القاهرة ، في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩.

وتفقد وزير الشباب والرياضة سير العمل، وقام بالإطلاع على كافة التطورات على أرض الواقع، موجهاً بسرعة إنجاز الاعمال الجارية بستاد القاهرة ليكون على أتم الاستعداد لاستضافة البطولة الأكبر في أفريقيا في شهر يونيو المقبل.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم بجولات بمختلف الاستادات التي ستستضيف مباريات بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩، والتأكد من سير اعمال الصيانة والتطوير بها.