رياضة | كريستيانو رونالدو يرفض الزواج من صديقته.. اعرف السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يرفض الزواج من صديقته.. اعرف السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وضع الزواج ودخول عش الزوجية مع صديقته الحالية جورجينا رودريجيز ضمن حساباته في الوقت الحالي.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يضع الزواج بصديقته جورجينا حاليًا.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات نقلتها الصحيفة: "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكن الزواج من جورجينا ليس ضمن خططي في الوقت الحالي".

البرتغال تهدد كريستيانو رونالدو بالتجريد

هددت البرتغال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بتجريده من الأوسمة الشرفية بعد إدانته بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

وحصل كريستيانو رونالدو على وسام "إنفانتي دون هنريكي" عام 2014 وهو الأرفع شأنا في البرتغال ووسام "الشرف" في عام 2016، وترى البرتغال أن الوسامين لا يتوافقان مع السلوك غير النموذجي لرونالدو ولا لائحة الأوسمة الشرفية التي تنص على إمكانية التجريد من الأوسمة إذا صدر بحق حامليها حكم بالسجن يتجاوز ثلاث سنوات.

وتنتظر السلطات البرتغالية قرار السلطات الإسبانية النهائي المتعلق بقضية كريستيانو رونالدو من أجل تجريده رغم أنه لا ينطبق عليه بند الـ3 سنوات في لائحة الأوسمة لأن حكم السجن في التهرب الضريبي الصادر بحقه هو 23 شهرًا مع إيقاف التنفيذ.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.