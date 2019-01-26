رياضة | تعرف على مواعيد المباريات المؤجلة وجدول ترتيب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد المباريات المؤجلة وجدول ترتيب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُقام هذا الأسبوع 4 مواجهات ضمن المباريات المؤجلة فى الدوري المصري، حيث يلتقى الإسماعيلى مع الاتحاد السكندري، ووادي دجلة مع الأهلى، والزمالك مع مصر المقاصة، والمصري البورسعيدي مع بتروجيت، ونستعرض فى التقرير التالى مواعيد المباريات الأربعة المؤجلة وجدول ترتيب الدوري المصري قبل هذه المواجهات.

مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري

يوم الاثنين 28 يناير 2019 تقام مباراتين، حيث يلتقى فى الخامسة مساءً على استاد الإسماعيلية فريق الإسماعيلى مع الاتحاد السكندري، وفى الثامنة مساءً وعلى استاد الدفاع الجوي يلتقى وادي دجلة مع الأهلى.

يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 تقام مباراة واحدة فى الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت بين الزمالك ومصر المقاصة.

يوم الأربعاء 30 يناير 2019 تقام مباراة واحدة فى الرابعة عصراً بين المصري البورسعيدي وبتروجيت.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، يليه بيراميدز 39 نقطة، ثم الأهلى، ومصر المقاصة ولكل منهم 30 نقطة، ثم الإنتاج الحربي برصيد 28 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 27 نقطة، ثم كل من طلائع الجيش وسموحة، وحرس الحدود برصيد 24 نقطة لكل منهم.

ويأتي بعد ذلك فى جدول ترتيب الدوري كل من المصري البورسعيدي والجونة برصيد 22 نقطة لكل منهم، يليهم كل من الداخلية والنجوم برصيد 21 نقطة لكل منهم، ثم كل من إنبي، والإسماعيلي، ووادي دجلة، والاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة لكل منهم، وفى مؤخرة الدوري يقبع فريق بتروجيت برصيد 15 نقطة.

هذا وتختلف عدد المباريات التى لعبها كل فريق عن الآخر وفى حالة التساوي فى عدد المباريات وإقامة المباريات المؤجلة سوف يختلف الترتيب وبخاصة ترتيب النادي الأهلى فى جدول المسابقة.