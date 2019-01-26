انت الان تتابع تفاصيل خبر بطولات قارية جديدة حصرياً على شاشة "بي إن سبورت" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 03:50 مساءً - حصلت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية على حقوق البث الحصري لبطولات الأندية في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك في أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فضلاً عن 24 منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بموجب اتفاقية تمتد حتى عام 2022.

وبناءً على ذلك ستتمكن قنوات "بي إن سبورت" من بث بطولات "كوبا ليبرتادوريس" و"كوبا سود أمريكانا" و"ريكوبا سود أمريكانا" للسنوات الأربع القادمة في العديد من المناطق؛ منها أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى، ما يعزز مجموعة حقوق البث الرياضي الرئيسية في الشركة.

ونظراً لإقامة البطولتين الأبرز في القارة اللاتينية (كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا) في فترات نادراً ما تتعارض معاً، ستبث "البنفسجية" جميع مباريات المسابقتين، وعددها 262 مباراة كل عام، عبر القنوات الخطية والرقمية.

وتُعد شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية إمبراطورية الإعلام الرياضي ليس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب؛ بل على الصعيد العالمي، ولديها أكثر من 20 قناة رياضية متخصصة تبث بمختلف اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية.

ويقر رواد مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية والمشتركون في قنوات "البنفسجية" أن الخدمة المقدمة من شبكة القنوات الرياضية القطرية ذات جودة عالية، تتخللها تغطية "استثنائية" للبطولات القارية والمحافل الكروية العالمية، تُتيح للمشاهد الحصول على المعلومات كافة والأحداث كأنه موجود هناك تماماً، وذلك عبر شبكة واسعة من أبرز المراسلين والمحللين.

ومن أبرز ما تنقله "بي إن سبورت" على شاشتها مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على غرار كأس الأمم الأوروبية (اليورو) ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، والأمر ذاته ينسحب على بطولات الاتحاد الأفريقي (كاف) من كأس أمم أفريقيا، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى نهائيات كأس العالم، ومختلف بطولات الفيفا في كرة القدم والكرة الخماسية والكرة الشاطئية.