شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي عن مواجهة جيرونا: مباراة ديربي مع حماس أضافي والان مع التفاصيل

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على أهمية مباراة فريقه أمام جيرونا التي تقام غدا ضمن مافسات الجولة 21 من الدوري الأسباني.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " هذه مباراة ديربي مع حماس أضافي، ونعرف بأن جيرونا لديه حماس خاص لهذه المباراة".

تابع، " لا يزعجني الحديث أن الدوري أهم من الكأس، غدا أمامنا مباراة مهمة والفوز بها مهم جدا والأسبوع المقبل سنرى ما يحصل بالكأس ".

وأضاف، " نحن نعطي الاولوية لمباراة الغد، وليس لدي اي مخاوف من قول بأن الدوري هو أولوية بالنسبة لنا ".

واستطرد، "الخصم الفعلي بالليجا، حاليا أتلتكو مدريد بعيد 5 نقاط عنا، لكن الدوري طويل ولا نستبعد أي منافس".

عودة ميسي للقائمة

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قائمة البارسا بعد غياب عن المباراة الماضية أمام إشبيلية في كأس ملك أسبانيا والتي انتهت بهزيمة برشلونة 2 – 0.

وعلق فالفيردي على عودة البرغوث قائلاً، " المعلومات التي لدي مع اللاعبين لا تخص اي شخص، وافعل ماهو أفضل للاعب وللفريق والنادي".

تعاقد البارسا مع دي يونج

تحدث فالفيردي عن صفقة الفريق الجديدة الهولندي فرنك دي يونج لاعب اياكس والذي من المقرر انضامه لبرشلونة مطلع الصيف المقبل.

قال فالفيردي، " لا يمكن التحدث إلى لاعب لديه عقد مع نادي اخر، وليس لدي رقمه ولا شيء لأقوله، كل شخص لديه طريقته في العمل، تصرف النادي بطريقة معينة وليس لدي ما اقوله أكثر".

وتابع، " دي يونج قطعة مهمة جدا في مشروع النادي للمستقبل".

بوايتنج ومالكوم

يرى فالفيردي أن اللاعب الغاني كيفين برينس بواتينج المنضم حديثا من ساسولو الإيطالي، لم ينسجم بعد مع الفريق ليظهر أفضل ما لديه.

حيث أكد مدرب البارسا، " الوضع صعباً على بواتينج لانه قد وصل لتوه، لكني اعتقد أنه أفضل شيء للفريق، نأمل ان يكون لديه سجل جيد ويساعدنا".

تابع، " مالكوم لديه الكثير من الميزات، هو سريع جدا ويعرف كيف يلعب بطريقة طولية على الجناح، نريد منه الإستمرارية".

احتياجات الفريق في الفترة القادمة

قال فالفيردي، " الأن نملك 5 مدافعين وايضاً نتابع وضع اومتيتي، وليس من أولوياتنا التعاقد مع مدافع لأننا نفكر بأن اومتيتي سيكون جيد".

وواصل، " الظهير الايسر هو نقطة الضعف التي لدينا، ندرس السوق مع الادارة، ومعرفة الظروف الاقتصادية التي عليها النادي".

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.