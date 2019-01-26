شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة هولندية تشعل الصراع بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان والان مع التفاصيل

الخليج 365- إحتدم الصراع بين ناديي مانشستر يونايتد الأنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي حول التعاقد مع الجناح الهولندي ستيفين بيرجوين الذي لفت له الأنظار بشده بعد الأداء القوي الذي قدمه مع فريق نادي ايندهوفن الهولندي خلال المباريات الماضية.

وكتبت مجلة فوتبول ناشيونال أن إدارة العملاق البافاري مهتمه بالتعاقد مع اللاعب خاصةً بعد تسجيله لعشرة إضافة علاوة على ذلك انه قام بتقديم تسعة تمريرات حاسمة لزملائه خلال المباريات التي شارك فيها ولن تكون المهمة سهلة امام البايرن للظفر بخدمات اللاعب خاصةً بعد دخول نادي إنتر ميلان على خط المفاوضات.

وتسعى إدارة أيندهوفن لأن تسوق اللاعب بطريقة صحيحة وتتركه للنادي الذي يدفع مقابل مادي أكبر رغبةً منها في كسر الرقم القياسي السابق المسجل بإسم ممفيس ديباي الذي رحل لمانشستر يونايتد في العام 2015 في صفقة بلغت 34 مليون يورو.

ومع إقتراب رحيل آريين روبين وفرانك ريبيري تسعى إدارة بايرن ميونخ لتجديد الدماء والتعاقد مع عناصر شابه لقياده الفريق على الصعيدين المحلي والاوروبي.