شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يدخل الصراع مع روما للظفر بمدافع اتالانتا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم من العاصمة الألمانية أن بايرن ميونخ أبدى إهتماماً واسعاً بالتعاقد مع جيانلوكا مانشيني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتالانتا الإيطالي وذلك من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق البافاري.

وأكملت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الأيطالية المقربة من فريق نادي اتالانتا أن إدارة البايرن أظهرت تقدماً كبيراً في المفاوضات من اجل الحصول على مانشيني وذلك رغبة من الفريق في إتمام صفقة دفاعية ثانية بعد التعاقد مع الدولي الفرنسي بنجامين بافارد مدافع نادي شتوتجارت الألماني.

ولن تكن الصفقة سهلة على إدارة البايرن حيث يتنافس مع البافاري فريق نادي روما للحصول على توقيع اللاعب صاحب الاثنين وعشرين عاماً والذي جذب أنظار الكثير من الأندية الكبرى له بعض الأداء الكبير الذي يقدمه مع فريقه في منافسات الكالتشيو.

ويمتلك مانشيني قدرات رائعة تمكنه من الحصول على أي إلتحام هوائي بالإضافة إلى قدرته على بناء اللعب ومساهمته الهجومية في الركلات الثابته حيث أنه نجح حتى الآن في تسجيل ستة اهداف وصنع هدف وحيد.

