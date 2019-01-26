شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يعقد جلسة مع لاعبي بيراميدز إستعداداً للداخلية والان مع التفاصيل

الخليج 365- يعقد أحمد حسن المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الاول بنادي بيراميدز إجتماعاً باللاعبين قبل بدء المران يوم غداً الأحد إستعدادا لمباراة الداخلية المقرر إقامتها يوم الرابع من فبراير المقبل ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يقود حسن الفريق بصورة مؤقتة حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك النادي عن إسناد المهمة للصقر وذلك للإستفادة من التجربة الإحترافية الكبيرة التي خاضها سواء مع الأندية الأوروبية التي لعب لها أو من خلال عمله كمدير للفراعنة ومدرب لبتروجيت.

وسيعمل حسن على وضع خطة عمل للفريق من أجل التأكيد على ضرورة مواصلة الإنتصارات والتخلص من حالة التعادلات التي ضربت الفريق في المباريات الأخيرة من أجل المنافسة على اللقب وحتى ينجح الفريق وليد العام الجاري في أن يفرض إسمه بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتم تعيين حسن مديراً فنياً مؤقتاً خلفاً للمقال الكابتن حسام حسن المدير الفني السابق والذي تم الإستنغناء عنه بعد فشله في الفوز على نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقان الخميس لحساب مؤجلات الدوري المصري الممتاز وفقدان الفريق لنقطتين هامتين في الصراع على اللقب.