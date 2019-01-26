شكرا لقرائتكم خبر عن صدام جديد بين ازبليكويتا وساري والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الأنجليزية الصادرة صباح اليوم السبت أن صدام جديد قد وقع بين قائد البلوز الأسباني سيزار أزبليكويتا والمدير الفني للفريق الأيطالي ماوريسيو ساري وذلك خلال التدريبات الصباحية للفريق الاسبوع الماضي.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة التايمز البريطانية أكدت أن ازبليكويتا قد تبادل مع مدربه بعض الكلمات القوية وذلك بسبب الإنتقادات اللاذعة التي وجهها ساري في وجه اللاعبين بعد الهزيمة التي مني بها البلوز من الجانرز فريق نادي أرسنال بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من البريميرليج.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن الدولي الأسباني قد إعترض وبشدة على الطريقة التي إنتقد بها ساري اللاعبين وكان مدعوم في ذلك بمساندة من الجناح الايمن البرازيلي ويليان الذي أشاد بدور زميله وأن اللاعبون أدوا كل ما عليهم ولكن النتيجة كانت عكس سير اللقاء.

وأنهت الصحيفة تقريرها ان ساري كان معجب بالتصرف الذي فعله سيزار كقائد للبلوز خاصة اه وقف في وجه المدرب ودافع عن زملائه بكل شجاعه ولم يخش أي شيء آخر.