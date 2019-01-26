شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا يالليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جيرونا التي تقام غدا ضمن مافسات الجولة 21 من الدوري الأسباني.

وجاءت قائمة الفريق الكتالوني كالتالي.

شتيجن، سيلسين، سيميدو، بيكيه، فيرمايلينن، البا، لينجلينت، بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، ميلو، دينيس سواريز، روبيرتو، ألينيا، ميسي، كوتينيو، سواريز، مالكوم، بواتينج.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.