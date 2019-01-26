شكرا لقرائتكم خبر عن اليابانية نعومي أوساكا تتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل

الخليج 365- توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام للعام الجاري 2019 وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على التشيكية بيترا كيفيتوفا بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع (7-6) و (7-5) و (6-4)

وفرطت اوساكا في الفوز بالمجموعة الثانية وفقدت ثلاثة فرص ثمينة نجحت خلالهم كيفيتوفا العودة للمباراة وإنقاذ إرسالها في أكثر من مناسبة الأر الذي جعلها تعود للمباراة مرة أخرى ولكنها دفعت ثمن الأخطاء في المجموعة الثالثة لتفقد اللقب لمصلحة اليابانية

وتعتبر بطولة أستراليا المفتوحة ثاني البطولات الخاصة بالجراند سلام التي تتوج بها نعومي خلال مسيرتها الإحترافية وذلك بعد أن نجحت في التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة الموسم الماضي بعد فوز على سيرينا ويليامز.

وبهذا التتويج تضمن اليابانية نعومي أوساكا صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات المنتظر صدوره يوم الأثنين المقبل للمرة الأولى خلال مسيرتها الإحترافية.

لتصبح بذلك أول لاعبة آسيوية تنجح في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي كما أنها ستصبح أصغر لاعبة بعمر ال21 عاماً تصل لصدارة التصنيف منذ كارولين فوزنياكي الدنماركية التي تصدرت التصنيف 2010.