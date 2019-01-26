شكرا لقرائتكم خبر عن بن حليب خارج مواجهة النجم الساحلي في كأس زايد والان مع التفاصيل

السعودية سبورت 365- أعلن الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي إستبعاد نجم الفريق محمود بن حليب من القائمة المنتظر أن تواجه النجم الساحلي التونسي مساء اليوم السبت ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وجاء قرار جاريدو حسبما أكد لبعض الصحف المغربية اليوم أن القرار إنضباطي وأن بنحليب هداف الكونفدرالية الموسم الماضي بإثني عشر هدفاً لن يكون متواجد في مباراة اليوم على الرغم من تدخل بعض أعضاء مجلس الإدارة لإثاء جاريدو عن قراره لكنه رفض وأصر على قراره.

وسوف يغيب بن حليب للمرة الثانية على التوالي ولن يشارك مع الرجاء حيث أقدم جاريدو على إستبعاده من مباراة الجيش الملكي الأخيرة بالدوري حيث تشوب العلاقة بين اللاعب ومدربه حالياً بعض الصدامات المتكررة الأمر الذي جعله يعاقبه في أربعة مناسبات.