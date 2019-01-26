شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري: فينسوس جونيور هو كرة القدم والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغزل الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد في لاعبه البرازيلي فينسوس جونيور قبل مباراة الغد أمام إسبانيول والتي تقام ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الأسباني.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " فينيسيوس هو كرة القدم، وأخشى عليه نفس الشيء الذي أخشاه للاعب آخر، الاصابات والالتحامات، الحكام متواجدين لحماية اللاعبين و تطبيق القواعد وبذل قصارى جهدهم".

وتابع، "علينا أن نواصل رعاية فينيسيوس وأن نساعده على التطور و أن يثبت على المستوى التصاعدي".

وأضاف، "نحاول أن نجعل جميع اللاعبين مشتركين، نعمل بفرح، الأمر صعب لأن الجميع يريد اللعب، ولكن هذا مستحيل".

كما أشاد سولاري بمهاجم الفريق كريم بنزيما قائلاً، " بنزيما لاعب سخي جداً، يخلق مساحات لزملائه، يجعلهم أفضل عندما يحيط بهم، وهو الآن يلعب بألم".

وتحدث الأرجنتيني عن عودة جاريث بيل للتدريبات، " نحن سعداء جدا لأنه عاد، كرة القدم هي دائما التفكير بالمباراة القادمة، غدا سوف نرى من سيلعب ضد اسبانيول، ثم سنرى من الذي يلعب المباراة التي تليها".

وواصل، " الفريق مكتمل تقريباً، فقط نفتقد كيلور نافاس و فاييخو، أريد أن يعود الجميع لمواجهة مباريات يناير وفبراير، نحن نركز على مباراة الغد".

وأكمل سولاري، " ما يحاول كل مدرب عمله هو مواجهة المباراة القادمة بنية الفوز، أيضا أن يشرك جميع اللاعبين".

واستطرد مدرب الملكي، " اسبانيول يمارس الضغط بشكل جيد، فقد أصبحت الفرق كلها تلعب بسرعة كبيرة، جميع فرق الليجا خطيرة، يمكن أن تؤذيك، هذا هو السبب في أنني أصر على التركيز من الدقيقة الأولى ووضع الجهد الكامل للفوز".

أتم، " نحن بحاجة إلى أن نفعل الشيء نفسه الذي فعلناه اخر مبارتين ومن أول ثانية، أقصى قدر من التركيز ووضع الضغط على الخصم بكل شدة وطاقة”.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.