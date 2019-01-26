شكرا لقرائتكم خبر عن الكوكب السعودي يعلن تعاقده مع البوركيني محمد كوفي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي الكوكب الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي تعاقده مع البوركيني الدولي محمد كوفي لاعب نادي المصري البورسعيدي السابق وذلك في حضور وكيله وبعض المسؤولين من النادي السعودي.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد قرر التخلص من اللاعب وعرضه للبيع وذلك بسبب الأزمات الأخيرة والتصريحات التي أدلى بها بخصوص طريقة التعامل معه خاصةً وأن عقده مع النادي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري 2018 – 2019.

وتلقى محمد كوفي أكثر من عرض في الدوري المصري الممتاز ولكنه فضل الرحيل لخوضه تجربة إحتراف جديدة في المملكة العربية السعودية مع نادي الكوكب.