شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباراة إشبيلية وليفانتي اليوم السبت 26-1-2019 في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

يلتقي فريق إشبيلية مع نظيره ليفانتي في تمام الساعة الثانية ظهرا، على استاد رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مباريات الجولة الحاية والعشرين للدوري اللإسباني.

يدخل فريق إشبيلية لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 33 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و6 تعادلات وسقط الفريق في فخ الهزيمة 5 مباريات، بينا يقع فريق ليفانتي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة جمعهم من 7 انتصارات و5 تعادلات و8 تعادلات.

ويلتقي في نفس الجولة أتليتكو مدريد مع خيتافي في الخامسة والربع مساء، وديبورتيف ليجانيجس مع إيبار في السابعة والنصف مساء، وفالنسيا مع فياريال في العاشرة إلا ربع مساء.