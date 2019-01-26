انت الان تتابع ميلان VS نابولي.. من يحسم موقعة الأستاذ والتلميذ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يعود كاليدو كوليبالي وفريقه نابولي إلى ملعب سان سيرو بعد شهر على الهتافات العنصرية التي تعرض لها المدافع الدولي السنغالي في مباراة إنتر ميلان

يحتضن ملعب سان سيرو «جوزيبي مياتزا»، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي إي سي ميلان أمام نظيره نابولي، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، ويعود كاليدو كوليبالي وفريقه إلى ملعب سان سيرو بعد شهر على الهتافات العنصرية التي تعرض لها المدافع الدولي السنغالي في مباراة إنتر ميلان، لكن هذه المرة لمواجهة قطب المدينة الآخر، ولم تكن الزيارة الأخيرة لنابولي إلى ميلانو في 26 ديسمبر الماضي سارة على الإطلاق، إذ تعرض كوليبالي لصيحات عنصرية من جمهور إنتر في مباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف في الوقت بدل الضائع.

ويحل نابولي وصيف البطل وثاني الترتيب ضيفا مجددا على فريق المدرب جينارو جاتوزو الثلاثاء في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس، وبعد أن فاز في ذهاب الدوري على الفريق اللومباردي بصعوبة 3-2 بهدف للبلجيكي درايس مرتنز قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء. في 26 ديسمبر الماضي، أطلق بعض من مشجعي إنتر صيحات القردة نحو

ويحل نابولي وصيف البطل وثاني الترتيب ضيفا مجددا على فريق المدرب جينارو جاتوزو الثلاثاء في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس، وبعد أن فاز في ذهاب الدوري على الفريق اللومباردي بصعوبة 3-2 بهدف للبلجيكي درايس مرتنز قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

في 26 ديسمبر الماضي، أطلق بعض من مشجعي إنتر صيحات القردة نحو الدولي السنغالي، وسط انتقادات من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي الذي أكد أن فريقه طلب مرارا وقف المباراة، من دون أن يتم التجاوب معه.

وعاقبت رابطة الدوري فريق المدرب لوتشانو سباليتي بإقامة مباراتين على أرضه دون جمهور وسط استنكار كبير من جهات كروية وسياسية على حد سواء، على غرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي طالب بتوقف مرحلي لمباريات الدوري إثر الأحداث التي شهدتها تلك المباراة وأودت أيضا بحياة مشجع لإنتر في أعمال عنف خارج الملعب.

وحذر أنشيلوتي من أنه سيطلب من فريقه مغادرة الملعب في المرة التالية التي يتعرض فيها أحد لاعبيه لإهانة ذات طابع عنصري، في وقت أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بأنه لن تكون هناك إجراءات أو قيود خاصة بمباراة اليوم، إن كان من ناحية بيع التذاكر أو الدخول إلى الملعب.

وأشار وزير الداخلية الإيطالي إلى أن القرار اتخذ "بالتركيز على المنطق، حس المسؤولية وحسن سلوك مشجعي ميلان ونابولي، فضلا عن احترافية قوات الشرطة"، وتابع الوزير الذي يشجع ميلان بشعف: "لا نريد أن نزيل الحق في المتعة الصحيحة للغالبية العظمى من المشجعين المحترمين، ومن الواضح أنه في حال وجود أي إخلال بالنظام العام، فسأقوم بما هو مناسب".

وعلى أرضية الملعب، سيسعى نابولي جاهدا الى تجنب هزيمة أولى أمام ميلان منذ 14 ديسمبر 2014 حين خسر 0-2 (فاز بعدها بست مواجهات وتعادل في اثنتين)، من أجل عدم السماح ليوفنتوس، بطل المواسم السبعة الأخيرة، بتوسيع الفارق الذي يفصل بينهما إلى 12 نقطة.

لكن مهمة الفريق الجنوبي لن تكون سهلة ضد مضيفه اللومباردي الذي يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومن المستبعد أن يستخدم ميلان في المباراة مهاجمه الجديد البولندي كريستوف بياتيك القادم إليه من جنوى لتعويض الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي للعب تحت إشراف مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.

ويرجح بأن يحقق بياتيك الذي سجل 19 هدفا في نصف موسم قضاه مع جنوى (بينها 13 في الدوري الإيطالي)، بدايته بقميص ميلان الثلاثاء حين يتواجه مع نابولي مجددا في مسابقة الكأس، ولدى تقديمه كلاعب جديد لميلان الذي تنتظره مواجهة صعبة أخرى السبت على أرضه ضد روما، قال بياتيك: "كنت مشجعا لميلان خلال طفولتي. كان حلمي أن ألعب هنا والعمل مع أناس مثل الأسطورتين (البرازيلي) ليوناردو (المدير الرياضي للفريق) و(المدافع السابق) باولو مالديني، وسأقوم بكل ما هو ممكن لمساعدة ميلان على العودة إلى دوري أبطال أوروبا".

وعلى ميلان حسم اللقاء مع نابولي إذا ما أراد الاحتفاظ بالمركز الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، لا سيما أنه يتقدم بفارق نقطة فقط عن روما الذي يحل الأحد ضيفا على أتالانتا، ونقطتين عن قطب العاصمة الآخر لاتسيو الذي كان رابعا قبل المرحلة الماضية لكنه تراجع إلى السادس بخسارته أمام نابولي 1-2.

وسيكون جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان على موعد مع مواجهة مفعمة بالمشاعر أمام المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، الذي سبق أن قام بتدريبه طوال 8 أعوام، وخلال تلك الأعوام الثمانية، توج جاتوزو في ميلان تحت قيادة أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الإيطالي، لكن سيكون على المدربين في المباراة أن ينحيا العواطف جانبا، نظرا لأهمية النتيجة للفريقين.

ويتطلع ميلان لتحقيق الفوز الغائب عنه منذ عام 2014، كما يطمح في حصد فوزه التاسع منذ عام 2000 في مباريات الفريقين، على الجانب الآخر، يتسلح فريق الجنوب الإيطالي بانتصاراته على ميلان في المواجهات الأخيرة، فضلا عن تفوقه في عدد الانتصارات منذ عام 2000 بواقع 11 انتصارا، وكان التعادل حاضرا في تسع مواجهات بين الفريقين في الفترة من عام 2000 وحتى مباراة الدور الأول من الموسم الجاري التي انتهت لصالح نابولي بنتيجة 3-2.

ويخشى جاتوزو من السجل السيئ له أمام نابولي، على غرار يوفنتوس، حيث لم ينجح جينارو في تحقيق أي فوز على يوفنتوس أو نابولي منذ توليه القيادة الفنية لميلان في نوفمبر 2017، وأمام نابولي، لعب ميلان برفقة جاتوزو، مباراتين، تعادل في الأولى (0/0)، بينما خسر الثانية بنتيجة (3ـ2)، وكانت مباراة الدور الأول هذا الموسم، هي الأولى بين الأستاذ كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، والتلميذ جاتوزو، واستطاع كارليتو أن يحسمها بالفوز 3 ـ 2.

وشهدت قائمة الروسونيري، الظهور الأول للبولندي كريستوف بياتيك، المهاجم المنضم حديثًا للفريق قادمًا من جنوى، وجاءت قائمة ميلان كالتالي: "أنطونيو دوناروما، جيانلويجي دوناروما، بليزاري، أباتي، كالابريا، كونتي، لاكسالت، موساكيو، رودريجيز، رومانيولي، باكايوكو، بيرتولاتشي، كيسي، ماوري، مونتوليفو، باكيتا، بوريني، كالهانجولو، كاستييخو، كوتروني، كريستوف بياتيك، سوسو".

وشدد جينارو جاتوزو، على أهمية المواجهة، وقال جاتوزو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "‏ما زلنا نرتكب الكثير من الأخطاء من حيث الخبرة. لعبنا شوطا أول سيئا في جنوى لكننا حققنا نتائج جيدة في الشوط الثاني. ومواجهات أمام نابولي ستجعلنا نتحسن، ومشجعونا دائمًا يشيدون بالأبطال الكبار. أريد أن أرى 65 ألف متفرج يصفقون للاعبين، فئة قليلة دائما هي التي تقوم بالهتافات العنصرية".

وحول إمكانية البدء ببياتيك في المباراة، أجاب: "ستعرف ذلك غدا، وبياتيك لاعب قليل الكلام، لديه الكثير من الحماس وكان مندهشًا للغاية من كيفية استقباله من قبل زملائه الجدد وطاقم التدريب. لا أريد التحدث عن جونزالو هيجواين، لقد قام باختياره وهو الآن من الماضي. لقد وقعنا مع لاعب حاسم. خسرنا مهاجمًا بارزًا لكننا نملك لاعبًا جديدًا يمكن أن يساعدنا فعلاً، وهو قوي بدنيًا جدًا ولديه حساسية تهديفية عالية".

‎وأردف جاتوزو: "لوكاس باكيتا بإمكانه التحسن في العديد من النواحي الفنية والتكتيكية، إنه ليس باللاعب البرازيلي النموذجي، و‏لن يكون آلان مع نابولي، لكن أنشيلوتي لديه تشكيلة قوية. نحتاج إلى تقديم أداء رائع غدا لنفوز بنقاط المباراة. إنه فريق قوي حقًا".

وواصل مدرب الروسونيري: "هاكان لم يكن أبدًا على قائمة الراحلين في الانتقالات. لقد تم عرض تجديد عقد كريستيان زاباتا، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا ونريده أن يبقى معنا، وباتريك كوتروني تغير موقفه منذ الأسابيع الثلاثة الماضية. لقد هنأته بالفعل على الموقف الإيجابي الذي لديه حتى عندما لا يلعب منذ البداية".

- ساسولو × كالياري الساعة 4

- سامبدوريا × أودينيزي الساعة 7

- ميلان × نابولي الساعة 9.30

