شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يناقش اتهامات 3 حكام لكرة الماء ضد رئيس اللعبة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، اجتماعه الشهري، الأحد، بمقر الاتحاد بمدينة نصر لمناقسة العديد من الموضوعات المهمة، يأتي في مقدمتها عرض المذكرة المقدمة من عدد من حكام كرة الماء ومنهم عماد إبراهيم موسى وعلاء أحمد فرج وأحمد يوسف قطب، والتقارير المقدمة منهم ضد رئيس جهاز السباحة في النادي الأهلي، بدعوى قيامه بالتعدي عليهم أثناء لقاء الأهلي وهليوبوليس.

كما ينافش المجلس أيضًا الاستعدادات التي يقوم بها الاتحاد للبطولات التي يشارك فيها، والبطولات التي ينظمها خلال الفترة المقبلة، ومنها بطولة افريقيا للناشئين لكرة الماء تحت 16 عاما والتى تقام في الاسبوع الاول من ابريل المقبل، والتصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم لكرة الماء تحت 19 عاما التي تقام في شهر ابريل ايضا، وبطولة الجراند بيري للغطس التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، وبطولة الهابا وابا لتطوير المراحل السنية لكرة الماء والتى تقام في مصر لاول مرة، ويعتزم الاتحاد اقامة البطولة في احد المدن الساحلة بشرم الشيخ أو الغردقة في الاسبوع الاول من ابريل المقبل .