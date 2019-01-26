شكرا لقرائتكم خبر عن الكوكب السعودي يضم محمد كوفي مدافع المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى الكوكب السعودي، اليوم السبت، تعاقده مع البوركينابي محمد كوفي لاعب وسط المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكتب النادي السعودي على صفحته الرسمية على «تويتر»، اليوم السبت: «إدارة الكوكب تشكر إدارة النادي البورسعيدي على التعامل الرائع خلال مفاوضات انتقال اللاعبين محمد كوفي مدافع وتوريك جبريل صانع لعب الفريق«. ويحتل الكوكب المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي برصيد 24 نقطة.

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