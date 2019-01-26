شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل الحكم في طعون رئيس الزمالك على أحكام القضاء الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعون المقامة من رئيس الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلى جلسة 23 فبراير المقبل.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت المحكمة في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وجاء الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.