شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام «جنش» في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الجمعة، بملعب النادي.

وعاد جنش للتدريبات، عقب حصوله على راحة من المران قبل الأخير استعدادًا للقاء بيراميدز، الذي أقيم الخميس، في الدوري الممتاز، بإذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني.

وخاض الثنائي جنش وعمر صلاح حارسا مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف جورتز مدرب الحراس.

يذكر أن عماد السيد حارس مرمى الفريق كان قد شارك في مباراة بيراميدز أمس بسبب إيقاف جنش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.