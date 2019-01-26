شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقي التونسي يتضامن مع الإسماعيلي ضد قرار استبعاده من دوري الأبطال (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل نادي الأفريقي التونسي، خطابًا رسميًا إلى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، يفيد بتضامنه الكامل ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن إقصائه من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

ووفقًا للموقع الرسمي للإسماعيلي، شمل الخطاب التأكيد على حفاوة استقبال الفريق التونسي وحسن الضيافة وتأمين الجماهير على أفضل شكل خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الأفريقى في خطابه على استغرابه من هذا القرار الذي كان مجحفا، متمنيا قبول استئناف الإسماعيلي بإعادته لمنافسات البطولة القارية.

وكان كاف قد قرر استبعاد النادي الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بسبب شغب جماهيره، في مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب إلغاء نتائج مبارياته في دور المجموعات بالبطولة أمام كل من مازيمبي الكونغولي والإفريقي التونسي.