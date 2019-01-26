شكرا لقرائتكم خبر عن قطار «يونايتد» لا يتوقف مع «سولسكاير».. و«الشياطين» يقصي أرسنال بالتخصص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مانشستر يونايتد موقعة يوم أمس ضد أرسنال، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عندما تغلب على مضيفه بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى الدور الخامس من البطولة، ويُقصي غريمه التقليدي من المسابقة.

تقدم مانشستر للدور التالي من المسابقة التي بلغ مباراتها النهائية في الموسم الماضي (خسر 1-0 ضد تشيلسي)، واستمر مردود الفريق الرائع تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب أولي جونار سولشاير.

تفوق اليونايتد على غريمه التقليدي وتحقيق الفريق لانتصار جديد بقيادة سولسكاير مع إقصاء «شبه معتاد» لأرسنال، تحقق معه بعض النقاط والأحداث، نستعرضها معكم في السياق التالي.

1- قطار اليونايتد مع سولسكاير يواصل التقدم:

8 مباريات، 8 انتصارات، 22 هدف، بداية ولا أروع للمدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير مع مانشستر يونايتد، محققًا البداية الأفضل لمدرب في تاريخ النادي العريق.

سولسكاير وصل بالأمس لفوزه الثامن، رقم وصل له المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، بعد أول 19 مباراة له مع الفريق.

الفريق خلال هذه المباريات لم يتأخر ولو لثانية في النتيجة، حيث تقدم الفريق في النتيجة في جميع هذه المباريات الثمانية، وحافظ على تقدمه لنهايتها.

2- الشياطين يفرضون هيمنتهم في ملعب الإمارات:

حقق مانشستر يونايتد فوزًا جديدًا في معقل أرسنال، فوز هو السادس للفريق في ملعب الإمارات، ليصبح الشياطين الحمر أكثر فريق يحقق الفوز في معقل أرسنال في مختلف البطولات.

وكان مانشستر يونايتد يشترك مع تشيلسي في كونه الفريق الأكثر تحقيقًا للفوز في معقل أرسنال الحالي (5 لكل فريق)، لكن فوز الأمس جعله الفريق الأكثر تحقيقًا للفوز على أرسنال بعد 14 مواجهة بين الفريقين في ملعب الإمارات، حيث فاز في 6 مباريات، خسر في 5 مباريات وتعادل في بمختلف البطولات.

3- إقصاء لأرسنال بالتخصص:

مواجهة الأمس هي تكرار لمواجهة حافلة بين الفريقين خلال القرن الحالي، فسبق وأن توج أرسنال باللقب على حساب مانشسر يونايتد في موسم 2004/2005، ونجح النادي في إقصاء الشياطين الحمر من قبل في موسم 2014/2015 والذي تمكن النادي في النهاية من الفوز بلقب الكأس، لكن إقصاء يوم أمس شكل الإقصاء الرابع لأرسنال في المسابقة أمام مانشستر يونايتد خلال القرن الحالي بعد موسم 2003/2004، 2007/2008 و2010/2011، ليكون اليونايتد أكثر فريق أقصى أرسنال من المسابقة من أي فريق آخر خلال القرن الحالي.

4- تألق سانشيز ولوكاكو:

ربما كانت واحدة من أكثر المواقف المنتظرة بالأمس هي ردة فعل الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال السابق، والذي لم يعيش أفضل أيامه منذ انضمامه لمانشستر يونايتد منذ أكثر من سنة.

سانشيز حافظ على سجله المميز في كأس الاتحاد الإنجليزي، فاللاعب سجل بالأمس هدف من ضمن أهداف الفريق الثلاثة، ليشترك في تسجيل 19 هدف في 20 مباراة لعبها في المسابقة بقميص الفريقين (سجل 10 وصنع 9).

وتألق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي لم يسجل أهداف، لكنه وعلى الغير العادة لعب دور البطولة بصناعته الهدفين الأول والثاني وبطريقة بارعة، لينجح البلجيكي خلال 149 ثانية (الفارق الزمني بين الهدف الأول والثاني لليونايتد) من صناعة إجمالي ما صنعه في 25 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم مع اليونايتد (2).