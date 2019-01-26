شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب القادسية: مباراة الفتح صعبة.. والنقاط الثلاث هدفنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أمس (الجمعة) تدريباته اليومية على ملعب النادي بالخبر استعداد لمباراة الفتح يوم غد (الأحد) ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وركز مدرب الفريق البلغاري ايفاييلو بيتيفا على رسم الطريقة التكتيكية التي سوف يدخل بها مباراة الفتح، إضافة إلى رفع المعدل اللياقي للاعبين وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وإجراء مناورة على كامل الملعب.

وشهدت التدريبات حضور رئيس نادي القادسية مساعد الزامل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لدعم اللاعبين قبل مواجهة الفتح.

من جهته، أكد مدرب فريق القادسية أنه متفائل بتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الفتح، وأن الفريق القدساوي استعد جيدًا لخوض هذه المباراة خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفًا: «سوف ندخل المباراة من أجل النقاط الثلاث حتى نعود لطريق الانتصارات من جديد بعد موجة الخسائر التي لحقت بالفريق».

وقال بيتيفا: «إن فريق الفتح من الفرق الصعبة والتي يحسب لها ألف حساب، ولكني أثق بقدرات لاعبي القادسية فهم يملكون الكثير ليقدموه».