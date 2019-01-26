شكرا لقرائتكم الحضري يطرق أبواب مُغامرة كروية جديدة ..إعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام الحضري حارس مرمى الاسماعيلي السابق ومنتخب مصرعن اقترابه من تحديد وجهته القادمة خلال الساعات المقبلة .

وقال الحضري في تصريحات خاصة أنه بصدد التوقيع لأحد الأندية خلال ساعات دون الكشف عن هوية فريقه الجديد.

وكان النادي الإسماعيلي قد عرض حارسه السابق للبيع بعد وجود خلافات بين الطرفين، حيث تخلف الحارس المخضرم عن حضور جلستي تحقيق بالنادي.

وترددت أنباء عن دخول عصام الحضري في دائرة اهتمامات فريق النجوم االذي يخوض موسمه الأول بمسابقة الدوري، وكذلك فريق أحد السعودي وفقاً لم تردد في وسائل الإعلام السعودي .