شكرا لقرائتكم الغندور: الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أن النادي مطالب بدفع مبلغ 15 مليون جنيه لأليكسيس موندومو لاعب الأبيض السابق لتجنب خصم 6 نقاط من رصيده في موعد أقصاه غداً الأحد. قال الغندور عبر حسابه علي فيس بوك، "الزمالك لابد من دفع 15 مليون غدا لموندومو بعدما رفض التقسيط وحالة عدم الدفع خصم 6 نقاط ..وحتي الآن أكثر من 200 مليون فلوس للاعبين رحلوا عن الزمالك". وقام الزمالك بدفع مستحقات متأخرة لعدد من لاعبيه السابقين أبرزهم أجوجو وموندومو وكريم الحسن.

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