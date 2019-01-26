شكرا لقرائتكم الإيقاف يستقبل حسام حسن في التجربة القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم تقرير الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي الذي أدار مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري موقف العقوبة الموقعة علي حسام حسن المدير الفني السابق لبيراميدز، بعدما قام حكم اللقاء بطرده قبل نهاية المباراة علي ضوء الاعتراض علي قرارات الحكم وتوجيه سباب لأعضاء الطاقم التحكيمي.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز 3/3 في اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس الماضي بالدوري.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن العقوبة التي سيتم توقيعها علي حسام حسن ستتوقف علي ما جاء في تقرير الحكم الإيطالي وهو ما سيحدد ما إذا كانت العقوبة مالية أم مالية ومعها إيقاف، موضحاً إنه في حالة إيقاف المدرب سيتم حرمانه من التواجد داخل المنطقة الفنية في المباريات القادمة لفريقه الجديد.

وتابع المصدر :بعد إقالة حسام حسن من تدريب بيراميدز على خلفية التعادل مع الزمالك فإن العقوبة الموقعة على حسام حسن من قبل لجنة المسابقات إذا ما اشتملت علي الإيقاف سيكون تطبيقها مؤجلاً لحين تولي العميد حسام حسن تدريب أحد فرق الدوري المصري خلال الفترة القادمة بحيث يتم اعتمادها مع أول مباراة رسمية مع فريقه الجديد بالدوري.

ويتم إرجاء توقيع العقوبة علي حسام حسن لعدم تدريب أي فريق حالياً، بحيث لا تنقضي العقوبة لغيابه عن المباريات المقبلة، بل يتم تنفيذها بتواجده علي رأس القيادة الفنية لأي فريق محلي، ولا تنقضي العقوبة بمرور الوقت أو توليه منصب تدريب أي فريق آخر خارج مصر.