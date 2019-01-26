شكرا لقرائتكم جارديم يعود إلى قيادة موناكو خلفاً لهنري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن موناكو الفرنسي تعيين البرتغالي ​ليوناردو جارديم​ مدربا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للفرنسي ​تيري هنري​ الذي أوقف عن العمل، يوم الخميس، بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق معه.

وكشف موناكو في بيان صحافي نشره على موقعه الرسمي، يوم الجمعة، أن نادي الإمارة وقع عقدا مع جارديم لمدة عامين ونصف العام، على أن يتولى فرانك باسي المسؤولية الفنية في مباراة الفريق المقبلة أمام ديغون في الدوري الفرنسي.

وقال فاسيليف، نائب رئيس مجلس إدارة موناكو: يمر الفريق بفترة عصيبة، ونتحمل المسؤولية لأننا بعنا الكثير من اللاعبين المهمين، وركزنا على المال ونسينا مصلحة النادي. مضيفا: أشكر هنري الذي عانى كثيرا بسبب الإصابات.