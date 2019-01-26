الإمارات تحتفي بـ"الابيض الرائع" بعد اقصاء أستراليا

اسماء السيد - احتفت الصحف الاماراتية بـ"الابيض الرائع" و"مبخوت التاريخي" بعد الفوز على أستراليا حاملة اللقب 1-صفر الجمعة والذي ضمن لمنتخب الدولة المضيفة التأهل الى نصف نهائي كأس اسيا 2019 لكرة القدم وتعزيز حظوظه بنيل اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

كما استعاد الاعلام الاماراتي الثقة بمنتخب بلاده تحت قيادة البرتو زاكيروني، بعد مرحلة من التشكيك بالمدرب الايطالي والانتقاد لاسلوب لعبه، بعد تأهل "الابيض" الباهت عن مجموعته بفوز وحيد على الهند (2-صفر) وتعادلين امام البحرين وتايلاند بنتيجة واحدة 1-1، ثم عبور قرغيزستان بعد التمديد 3-2 في دور الـ16.

لكن نظرة التشاؤم تحولت الى تفاؤل بعد العرض المميز امام استراليا في ربع النهائي وتحقيق الفوز الاول على حسابها بعد ثلاث مباريات رسمية اقيمت بينهما انتهت جميعها لصالح "سوكروز" ولم يسجل "الابيض" خلالها اي هدف.

وعكست الصحف الصادرة السبت حالة الفرح التي سادت الشارع الاماراتي بكل اطيافه، بعد الفوز الثمين على حامل اللقب، والذي جعل عبد الرحمن محمد نجم منتخب الامارات السابق وأحد الذين شاركوا في كأس العالم 1990 يجهش بالبكاء على الهواء مباشرة خلال تحليله للمباراة، قبل ان يفقد وعيه ويتم نقله للمستشفى للعلاج.

وعنونت صحيفة الاتحاد في افتتاحيتها الرئيسية "فرحة وطن" مؤكدة ان "المنتخب الذي خاض بصلابة كل هذا المشوار من البداية واخرج بطل 2015 يملك الكثير من الثقة والروح والارادة والمهارة للوصول الى منصة التتويج".

وأشادت بالمدرب" زاكيروني الذي تفوق بفكر الكاتيناتشو (طريقة لعب دفاعية ايطالية) واستطاع ان يقرأ منافسه الاسترالي الذي ظهر بشكل وفردي امام منتخب جماعي ومنظم على ارض الملعب".

من جهتها، عنونت صحيفة "الخليج": "آه يامبخوت"، في اشارة الى صاحب الهدف الوحيد في شباك أستراليا، والذي رفع رصيده الى اربعة اهداف في النسخة الحالية وتسعة في كأس اسيا، ليصبح هداف العرب التاريخي في البطولة، متجاوزا الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود (8 اهداف لكل منهما).

كما اصبح هداف نسخة 2015 بخمسة اهداف على بعد هدف من معادلة رصيد الكوري الجنوبي لي دونغ غوك (10 اهداف) وخمسة اهداف من الايراني علي دائي (14 هدفا).

وكتبت "الخليج" ان الابيض "ممتع ومقنع وتاريخي في استاد هزاع بن زايد (الذي احتضن مباراة ربع النهائي) بعدما قدم مباراة كبيرة ورائعة، واحدى افضل مبارياته في عهد المدرب البرتو زاكيروني ليثأر بأفضل طريقة من استراليا التي كانت هزمته في نصف نهائي نسخة 2014 (2- صفر)".

وعنونت "البيان": "الشدايد لها عيال زايد (مؤسس دولة الامارات)"، وقالت "حقق منتخبنا فوزا مستحقا على المنتخب الاسترالي بهدف احرزه الهداف التاريخي للعرب علي مبخوت".

واشادت "الامارات اليوم" بالفوز وعنونت "مبخوت ورجال المنتخب يذيقون استراليا هزيمة تاريخية"، ووصفت "الرؤية" الانتصار ايضا بـ"التاريخي الذي صعد بالامارت الى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا"، والرابع منذ مشاركته الاولى عام 1980 .

وشددت الصحف على ان منتخب الامارات اصبح بامكانه التتويج للمرة الاولى في البطولة، بعد خروج منتخبين مرشحين للقب هما استراليا وكوريا الجنوبية، والمصير نفسه سيلقاه مرشح ثالث عندما تلتقي ايران واليابان في نصف النهائي الاثنين.

وسبق للامارات ان تأهلت الى النهائي في نسخة 1996 التي استضافتها على ارضها وخسرت امام السعودية بركلات الترجيح، وهي ستحاول ان تكرر انجازها بعد 23 عاما عندما تواجه قطر في نصف النهائي الثلاثاء.

وتعود اخر خسارة للامارات امام قطر الى كأس الخليج الـ15 في السعودية عام 2002 (1-2)، قبل أن تفرض تفوقها على جارتها، حيث انتهت آخر سبع مباريات اقيمت بينهما رسميا ووديا الى فوز الامارات باربع مباريات، بينها مواجهتان في كأس آسيا عامي 2007 (2-1) و2015 (4-1)، في حين انتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل.