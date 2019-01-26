سوبر كورة.. الإيقاف ينتظر حسام حسن فى التجربة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم تقرير الحكم الإيطالى جيانلوكا روكى، الذى أدار مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى، موقف العقوبة الموقعة على حسام حسن، المدير الفنى السابق لبيراميدز، بعدما قرر حكم اللقاء طرده قبل نهاية المباراة، بعد اعتراضه على قرارات الحكم وتوجيه سباب لأعضاء الطاقم التحكيمى، لمتابعة التقرير اضغط هنا:

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