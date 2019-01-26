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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك مطالب بسداد 15مليون جنيه لموندومو أو خصم 6نقاط غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء مطالبة بدفع 15 مليون جنيه للكاميرونى موندومو، لاعب الفريق السابق، لتجنب خصم 6 نقاط من رصيده فى موعد أقصاه غداً الأحد.
منشور الغندور
وقال الغندور على حسابه بـ"فيس بوك"، "الزمالك لابد أن يدفع 15 مليون غداً لموندومو بعدما رفض التقسيط، وحال عدم الدفع خصم 6 نقاط.. وحتى الآن أكثر من 200 مليون فلوس للاعبين رحلوا عن الزمالك".
بينما وصل الزمالك فى الفترة الماضية خطاب يؤكد وجود مهلة للنادى الأبيض لمدة 90 يوماً لسداد المستحقات المتأخرة للكاميرونى موندومو لاعب الفريق السابق تجنباً لفرض عقوبات على النادى بخصم 6 نقاط من رصيده، وتنتهى تلك المهلة بنهاية الشهر الجارى.
وكان ”الخليج 365” قد أوضح قبل تلقى الزمالك خطابا بأن المهلة الممنوحة لنادى الزمالك 90 يوماً من نهاية أكتوبر حتى نهاية شهر يناير الجارى، وأن المستحق لموندومو 700 ألف دولار.
الخطاب الذى وصل الزمالك
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