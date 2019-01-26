شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيلة منتخب مصر لكرة اليد أمام إسبانيا فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، بقيادة الإسبانى ديفيد ديفيز، على مواصلة تثبيت التشكيل فى لقاء إسبانيا المقرر له السادسة والنصف مساء اليوم، لتحديد المركزين السابع والثامن بمونديال الدنمارك.

من جهته أكد مؤمن صفا، رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد فى المونديال، أن تشكيل الفراعنة لن يطرأ عليه أى تغيير عن الـ5 مواجهات الأخيرة أمام المجر وأنجولا فى الدور الأول والنرويج والدنمارك وتونس فى الدور الرئيسى.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد فى مباراة اليوم كلا من: كريم هنداوى "بشيكتاش التركى" ومحمد عصام الطيار "الأهلي"فى حراسة المرمى، وعمر الوكيل "الأهلى” وكريم أيمن "الزمالك" وعلى زين "الشارقة الإماراتى” ويحيى الدرع "الزمالك" وعبد الرحمن فيصل "الأهلى" وعمر حجاج "الأهلى” وإسلام حسن "الأهلى” وأحمد خيرى "الأهلى" وأحمد الأحمر "الزمالك" ويحيى خالد "الزمالك" ومحمد سند "نيم الفرنسى” وإبراهيم المصرى "الأهلى"، ومحمد ممدوح هاشم "مونبلييه الفرنسى ووسام نوار.