شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال عن مواجهة بيراميدز: "فرقة مش محتاجة مدرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية، أن مواجهة الفريق الشرطى أمام بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 21 من الدورى العام لن تكون سهلة على كلا الفريقين.

وقال عبد العال، فى تصريحات خاصة، إن فريق بيراميدز على الرغم من أنه أقال حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق ليواجه الداخلية تحت قيادة أحمد حسن، إلا أن بيراميدز أصبح من الفرق الكبيرة بمسابقة الدورى، وتضم عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرات، الذين يمكنهم اللعب حتى دون وجود مدرب.

وأضاف مدرب الداخلية، أن الفريق الشرطى يستعد جيداً للمواجهة المرتقبة، ويطمح فى تحقيق نتيجة إيجابية، ويخوض الداخلية عدداً من المباريات الودية استعداداً لمواجهة بيراميدز .

وكان الداخلية قد تعادل مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق، فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف من بيراميدز فى الجولة العشرين للدورى.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق الشرطي من 4 انتصارات، 9 تعادلات و 7 هزائم .

ويواجه الداخلية نظيرة بيراميدز في المباراة التي تقام 4 فبراير المقبل على استاد كلية الشرطة بالعباسية.