أحمد درة يجدد تعاقده مع دمنهور لمدة موسمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، فى تجديد عقد مدافع الفريق أحمد درة لمدة موسمين، فى حضور أعضاء مجلس إدارة دمنهور. وأعرب درة عن سعادته بالتوقيع والبقاء ضمن صفوف فريقه دمنهور، رغم تلقيه عروضاً من أندية أخرى بمقابل مادى أكبر، إلا أنه رفضها وفضل البقاء مع نادى دمنهور صاحب الشعبية الكبيرة، وأيضا لتمسك الإدارة والجهاز الفنى والجماهير به.

يذكر أن أحمد درة لعب لعدة أندية هى حرس الحدود ودمياط والمنصورة والنصر للتعدين.

أحمد درة

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