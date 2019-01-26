شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم السبت، أعمال الصيانة والتطوير الجارية فى استاد القاهرة، فى إطار الاستعداد لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019.

وتفقد وزير الشباب والرياضة سير العمل، واطلع على كافة التطورات على أرض الواقع، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال الجارية باستاد القاهرة ليكون على أتم الاستعداد لاستضافة البطولة الأكبر فى أفريقيا المقر لها يونيو المقبل.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يجرى عدة جولات بمختلف الاستادات التى تستضيف مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، والتأكد من سير أعمال الصيانة والتطوير بها.