شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يتحرك لصالة جيسكى فى الخامسة إلا ربع لمواجهة إسبانبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحرك منتخب مصر لكرة اليد فى الخامسة إلا الربع مساء اليوم، السبت، إلى صالة جيسكى بنك بوكسن استعدادا لمواجهة إسبانيا، فى لقاء تحديد المركزين السابع والثامن بمونديال الدنمارك.

وشهد تاريخ مواجهات كلا المنتخبين فوز إسبانيا فى 6 مواجهات والتعادل فى مباراة وحيدة، حيث سبق والتقى منتخب مصر مع نظيره الإسبانى فى 7 لقاءات، فازت إسبانيا فى المواجهة الأولى 17 / 14 فى كأس العالم بالسويد 1993، كما فاز الماتادور أيضا 27 / 20 بمونديال أيسلندا 1995.

أما فى مونديال اليابان 1997 فتعادل المنتخبان 19 / 19، قبل أن تفوز إسبانيا فى كأس العالم 2007 بألمانيا 33 / 29، لتواصل تفوقها فى مونديال كرواتيا بالفوز بنتيجة 28 / 24.

بينما شهد مونديال السويد 2011 فوز إسبانيا 31 / 18، قبل أن تعزز نتائجها على أرضها فى 2013 بنتيجة 29 / 24.

جاءت منافسة مصر على المركزين السابع والثامن فى ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 فى ختام الدور الرئيسى وفوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23.