محلل أداء الأهلى السابق يحصل على شهادة الـpro s من سويسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر وسام صفوت الشهير بـ"سيمو"، محلل أداء إنبى الحالى والأهلى السابق، إلى سويسرا خلال الساعات الماضية للحصول على شهادة الـpro s التى تعد أكبر دراسة فى تحليل الفيديو عالمياً وتستخدمها كبرى القنوات التليفزيونية العالمية.
ووافقت إدارة إنبى وعلى ماهر المدير الفنى للفريق البترولى على سفر "سيمو" إلى سويسرا نظراً لأهمية الشهادة، خاصة أن الأمر الذى سيؤثر بالإيجاب على مردود عمله ويرفع من كفاءة منظومة الكرة داخل القلعة البترولية، من خلال الاطلاع على أكبر الدراسات تقدماً فى كرة القدم على مستوى العالم.
ويرتبط إنبى بمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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