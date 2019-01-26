شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعلن ناديه الجديد خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضرى، حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن اقترابه من تحديد وجهته المقبلة بالانضمام لأحد الأندية خلال الساعات المقبلة.

وقال الحضرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه بصدد التوقيع لأحد الأندية خلال ساعات، دون الكشف عن هوية فريقه الجديد.

وكان النادى الإسماعيلي قد عرض حارسه السابق للبيع بعد وجود خلافات بين الطرفين، حيث تخلف الحارس المخضرم عن حضور جلستى تحقيق بالنادى.

وترددت أنباء عن دخول عصام الحضرى فى دائرة اهتمامات فريق النجوم الذى يخوض موسمه الأول بمسابقة الدورى، وكذلك فريق أحد السعودى، وفقاً لم تردد فى وسائل الإعلام السعودية.